Неймовірно смачне варення на зиму з 3 найкорисніших ягід літа: швидкий рецепт

Готуємо неймовірно корисне варення на зиму з унікальною властивістю.
Липень - час корисних заготовок на зиму. Кожна господиня мріє, щоб взимку близькі були здорові і про запас готують корисні закрутки.
Сьогодні вам розповімо унікальний рецепт варення на зиму з 3 найкорисніших ягід літа - малини, шовковиці та ожини.
Ці ягоди мають унікальну протизапальну властивість, яка прекрасно може впоратися з будь-якою застудою.
Варення на зиму з шовковиці та малини - рецепт
Вам потрібно:
- Малина - 200 гр
- Ожина - 150 гр
- Шовковиця - 250 гр
- Цукор - 1 кг
Малину перебрати від листочків. Бажано вибирати малину для варення червону і соковиту.
Шовковицю та ожину потрібно промити і висушити.
У велику каструлю перекласти всі ягоди на варення. У каструлю налити 400 мл води і всипати весь цукор. Почекати поки весь не розчиниться.
Остудити та залити ягоди солодким сиропом. Поставити на вогонь та прокип'ятити варення 5 хвилин.
Дати варенню охолонути та другий раз проварити 10 хвилин.
У чисті банки розлити варення та закатати.
Зберігати варення на зиму з малини, шовковиці та ожини в прохолодному місці.
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