Неймовірно смачне варення на зиму з 3 найкорисніших ягід літа: швидкий рецепт

Варення на зиму рецепт / goodfon.ru

Липень - час корисних заготовок на зиму. Кожна господиня мріє, щоб взимку близькі були здорові і про запас готують корисні закрутки.

Сьогодні вам розповімо унікальний рецепт варення на зиму з 3 найкорисніших ягід літа - малини, шовковиці та ожини.

Ці ягоди мають унікальну протизапальну властивість, яка прекрасно може впоратися з будь-якою застудою.

Варення на зиму з шовковиці та малини - рецепт

Вам потрібно:

Малина - 200 гр

Ожина - 150 гр

Шовковиця - 250 гр

Цукор - 1 кг

Малину перебрати від листочків. Бажано вибирати малину для варення червону і соковиту.

Шовковицю та ожину потрібно промити і висушити.

У велику каструлю перекласти всі ягоди на варення. У каструлю налити 400 мл води і всипати весь цукор. Почекати поки весь не розчиниться.

Остудити та залити ягоди солодким сиропом. Поставити на вогонь та прокип'ятити варення 5 хвилин.

Дати варенню охолонути та другий раз проварити 10 хвилин.

У чисті банки розлити варення та закатати.

Зберігати варення на зиму з малини, шовковиці та ожини в прохолодному місці.

Читайте також: