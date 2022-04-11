В Україну йде справжня весна: коли розігріє до +23

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Погода в Україні вже на цьому тижні буде з підвищенням нічних і денних температур до комфортних значень.

Як розповів український синоптик Ігор Кибальчич, нестійкий характер погоди до кінця першої декади квітня спостерігатиметься і в першій половині наступного тижня.

"Холодна повітряна маса насувається в країну в південному напрямку з Балтійського моря і Скандинавського півострова. У той же час тепла повітряна маса субтропічного походження завдяки південно-східним вітрам надійде з Чорноморсько-Кавказького регіону і Прикаспійської низовини. Тому очікуються чималі контрасти температури повітря", - зазначає синоптик.

Погода на 11 квітня

У понеділок у північних та центральних областях, а також у Вінницькій області вночі пройдуть помірні дощі, подекуди з мокрим снігом.

Вдень дощі поширяться і на південь і схід, де можливі грози.

На заході вдень невеликий дощ, в Карпатах - мокрий сніг. Температура вночі в західних і північних областях буде на рівні +1...+ 6°С, на заході можливі заморозки до -5...0°С.

У центрі, півдні та на сході вночі буде + 6 ... +11 °С, вдень у західних областях +4... +9 °С, у північних, центральних областях та в Карпатах.

Погода на 12 квітня

На півдні, в центрі, сході та півночі очікуються опади. Місцями сильні, вночі - місцями з мокрим снігом.

На заході вночі - без опадів, вдень - місцями невеликий дощ. Температура вночі переважно по країні буде -1...+ 4 °С, на сході та Одещині +6...+ 11 °С. Вдень +7...+12 °С, на сході до +16 °С, на Сумщині та Полтавщині +2...+ 7.

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Погода на 13 квітня

На Лівобережжі країни пройдуть помірні, місцями сильні дощі. Подекуди вночі та вранці - з мокрим снігом.

На решті території - без опадів. Температура вночі + 1...+ 6°С, у Карпатському регіоні -5...0 °С; на сході +4...+9 °С, вдень + 8... + 13 °С, на Сумщині, центрі та Приазов'ї.

Погода на 14 квітня

У східних, північних, центральних і південних областях очікується дощ. Вдень опадів стане менше, а до вечора - не буде зовсім.

Температура повітря вночі + 2 ... +7°С, на півночі - близько 0°С. Вдень +13...+ 18 °С.

"У п'ятницю, 15 квітня, і далі в суботу та неділю по всій Україні буде без опадів, можлива незначна хмарність, буде спостерігатися поступове підвищення нічних і денних температур до комфортних значень. Все це - за рахунок переважання поля підвищеного атмосферного тиску",- зазначає синоптик.

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