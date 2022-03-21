В Україні потеплішає до +14, але почнуться дощі: синоптик назвала дату

В Україні потеплішає до +14 , але почнуться дощі / УНІАН

В Україні очікується суттєве поліпшення погодних умов, але під кінець тижня очікуються опади.

У цей понеділок і до кінця тижня випадання будь-яких опадів не прогнозується - вдень спостерігатимуться виключно сонячні і сухі умови погоди, зі значним потеплінням, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Починаючи з 21-го березня, практично у всіх регіонах України - ясне небо і сонячна погода. Однак в темний час доби - все ще холоднувато, але вже без відчутних морозів - від - 4 до 0 градусів за Цельсієм, і тільки в східних областях - від - 6 до - 2 градусів за Цельсієм.

Втім, вже вдень понеділка, позначки на термометрах покажуть від +10 до +14 градусів за Цельсієм. Трохи більш прохолодна погода - в прибережних районах України, оскільки вони будуть охолоджуватися ще непрогрітими морями.

У столиці України в перший день цього тижня - теж сонячно і тепло, майже до + 12 градусів за Цельсієм.

Погода на тиждень

Майже всі ці 7 днів, в нашій країні стануть переважати теплі погодні умови, і тільки з п'ятниці, 25-го березня, очікується короткочасне похолодання з випаданням опадів, повідомила Діденко.

Читайте також: