Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолодання

У західних і північних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом.
Погода в Україні найближчими днями буде холодною. За прогнозом синоптиків, очікується сніг і потужний вітер з хуртовинами. Після такого різкого похолодання буде поступово приходити потепління.
Синоптик Наталка Діденко передила, що вночі очікується мороз, а вдень температура повітря в більшості областей становитиме +5... + 12 градусів, у південній частині +10 +14 градусів.
Характерною ознакою завтрашнього дня буде сильний вітер.
У західних і північних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території України переважатиме суха, але вітряна погода.
У Києві ніч буде морозною, 0... -3 градуси, але вдень потеплішає до +8. Місцями невеликий дощ. Також очікується сильний вітер.
Синоптики зазначають, що така погода може зашкодити ранньому врожаю.
Коли в Україні потеплішає
За прогнозом Діденка, вже в середу в Україні стовпчики термометрів піднімуться до + 12... +15 градусів, а на Благовіщення, 7 квітня, до +14... +19 градусів.
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