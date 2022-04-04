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Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолодання

4 квітня 2022, 19:54

У західних і північних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде холодною. За прогнозом синоптиків, очікується сніг і потужний вітер з хуртовинами. Після такого різкого похолодання буде поступово приходити потепління.

Синоптик Наталка Діденко передила, що вночі очікується мороз, а вдень температура повітря в більшості областей становитиме +5... + 12 градусів, у південній частині +10 +14 градусів.

Характерною ознакою завтрашнього дня буде сильний вітер.

У західних і північних областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території України переважатиме суха, але вітряна погода.

У Києві ніч буде морозною, 0... -3 градуси, але вдень потеплішає до +8. Місцями невеликий дощ. Також очікується сильний вітер.

Синоптики зазначають, що така погода може зашкодити ранньому врожаю.

Коли в Україні потеплішає

За прогнозом Діденка, вже в середу в Україні стовпчики термометрів піднімуться до + 12... +15 градусів, а на Благовіщення, 7 квітня, до +14... +19 градусів.

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