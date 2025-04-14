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Дощі і різке потепління до +25°C: якою буде погода в Україні до Великодня

Руслана Заклінська
14 квітня 2025, 08:34оновлено 14 квітня, 10:11
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До кінця другої декади квітня в Україні очікується потепління та мінімум опадів, розповів синоптик Ігор Кібальчич.
Дощі і різке потепління до +25°C: якою буде погода в Україні до Великодня
Погода в Україні з 14 по 20 квітня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода з 14 по 20 квітня
  • Коли в Україні потеплашає до +25 °С
  • Якою буде погода на Великдень

Погода в Україні, з 14 по 20 квітня, буде теплою, подекуди з дощами. Завдяки впливу малорухомого антициклону над Східною Європою, атмосферні умови в більшості регіонів будуть стабільними: опади малоймовірні, небо — малохмарне, а температура повітря впевнено зростатиме.Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Нічні заморозки поступово відступлять, а денні температури досягатимуть приємних весняних значень. Лише зрідка короткочасні дощі пройдуть у західних областях та місцями на півдні.

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Погода в Україні 14 квітня

У понеділок, 14 квітня, на всій території країни — без опадів. У нічний та ранковий час в окремих районах можливий слабкий туман. Вітер південний, 7–12 м/с, на Лівобережжі — змінних напрямів, 3–8 м/с. Нічна температура становитиме +1…+6 °С, місцями заморозки 0…–3 °С. Вдень — +13…+18 °С.

Дощі і різке потепління до +25°C: якою буде погода в Україні до Великодня
Погода в Україні 14 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 15 квітня

У вівторок, 15 квітня, очікується подальше потепління. Опадів не передбачається, лише у другій половині дня на заході можливі дощі. Вітер південний/південно-східний, 5–12 м/с, на заході місцями пориви до 15–20 м/с. Температура вночі +4…+9 °С, на південному заході місцями можливі заморозки 0…–2 °С. Проте вдень потеплішає до +14…+19 °С, а на Закарпатті та біля морів +9…+14 °С.

Дощі і різке потепління до +25°C: якою буде погода в Україні до Великодня
Погода в Україні 15 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 16 квітня

У середу, 16 квітня, у західних областях буде хмарна погода з дощами. На решті території — сухо. Вітер південно-східний, 3–8 м/с; на заході — південний, 7–12 м/с. Температура вночі опуститься до +5…+10 °С, а на південному заході України місцями збережуться заморозки 0...-2 °С. Вдень повітря прогріється до +16…+21 °С, у Криму, Приазов’ї та на заході прогнозують +10…+15 °С.

Дощі і різке потепління до +25°C: якою буде погода в Україні до Великодня
Погода в Україні 16 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 17 квітня

У четвер, 17 квітня, поле високого тиску забезпечить суху погоду в більшості регіонів. Лише на крайньому заході вдень можливі невеликі дощі. Вітер південний/південно-східний, 5–12 м/с. Температура вночі +6…+11 °С, вдень +18…+23 °С, а у Карпатах +13…+18 °С.

Дощі і різке потепління до +25°C: якою буде погода в Україні до Великодня
Погода в Україні 17 квітня / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода в Україні 18 квітня

У п'ятницю, 18 квітня, погода залишиться стійкою і сонячною. Опадів не очікується, лише в Карпатах та на Прикарпатті ймовірні короткочасні дощі з грозами та градом. Вітер східного та південно-східного напрямку, 5–10 м/с. Температура вночі +6…+11 °С, вдень +19…+24 °С, на Одещині, у Криму та Приазов’ї +15…+20 °С.

Погода в Україні 19 квітня

У суботу, 19 квітня, переважатиме суха погода. Лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті можливі невеликі дощі з грозами. Вітер східний/південно-східний, 5–12 м/с. Температура вночі знизиться до +7…+12 °С, однак вдень потеплішає до +18…+24 °С.

Погода в Україні 20 квітня

У неділю, 20 квітня, погода залишатиметься теплою та переважно сухою. Тільки у Криму та на крайньому заході вдень можливі локальні короткочасні дощі та окремі грози. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, на Донбасі та в Приазов’ї можливі пориви до 15–20 м/с. Температура повітрня вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +19…+25 °С.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у квітні погода в Україні здивувала снігом і морозами, проте вже найближчими днями очікується суттєве потепління. За прогнозом синоптикині Наталії Птухи, з 13–14 квітня країну охопить тепла повітряна маса, опади припиняться, а температура вдень підвищиться до +13…+18 °С, на заході — до +18 °С.

Також Птуха стверджує, що з 15 квітня морози остаточно відступлять. Нічні температури піднімуться до +2…+8°, вдень — до +13…+18°. На Великдень, 20 квітня, по всій Україні очікується справжнє весняне потепління — +18…+24°.

Крім цього, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що на Великдень в Україні буде тепло. За її словами, 20 квітня очікується +14…+20°C

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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