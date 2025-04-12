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Якою буде погода на Великдень: синоптикиня дала прогноз

Альона Вороніна
12 квітня 2025, 15:59
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Стало відомо, якою буде температура повітря на Великдень.
Пасха
Якою буде погода на Великдень/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Великдень
  • Якою буде погода наступного тижня

Погода в Україні на Великдень, 20 квітня, буде теплою і сонячною. Спостерігається оптимістична тенденція до потепління.

Таким попереднім прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Птуха, повідомляють Факти ICTV.

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Вона зазначила, що офіційних прогнозів поки немає, але тенденція є оптимістичною.

"Синоптична ситуація наприкінці другої декади квітня має бути стабільною з високими весняними температурами і переважно сонячною погодою", – зазначила синоптикиня.

Також вона розповіла, якою буде погода в Україні наступного тижня. Птуха зазначила, що вже з неділі, 13 квітня, температурні максимуми вдень сягнуть +10…+15 градусів тепла, а на заході навіть буде до +18 градусів.

"Заморозки ще можуть бути локально на поверхні ґрунту в ніч на неділю і понеділок, але загалом температурний фон підвищуватиметься", – сказала вона.

Згідно з прогнозом, в середині тижня найтепліше буде у західних областях, а також на півдні нашої держави.

"З вівторка, 15 квітня, більшість областей матиме температуру +13…+17 градусів, а на заході та півдні до кінця тижня очікуємо навіть до +20 градусів тепла", – зазначила Птуха.

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні вдарить +17 градусів – стала відома дата різкого потепління в Україні. Скоро погода в Україні різко зміниться, практично всі області накриє потепління.

Нагадаємо, синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв’ю Главреду, що Україну атакує незвична погода – синоптик повідомила про різку зміну погоди.

Також раніше повідомлялося, що насувається спека – синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні. Коли в Україні потеплішає і прийде +20 градусів розповіла Главреду синоптик Наталя Птуха.

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Хто така Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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