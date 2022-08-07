Україну розжарить до +37°: синоптик назвав найспекотніший день

Температурний фон помітно підвищиться (особливо в південних і центральних областях), а також скоротиться кількість хмарності.
В Україні зростає атмосферний тиск і його розподіл по країні суттєво змінюється, що впливає на погоду, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.
За рахунок усталених південно-східних потоків і надходження жаркого повітря з Передкавказзя і Каспійського регіону, температурний фон помітно підвищиться (особливо в південних і центральних областях), а також скоротиться кількість хмарності (за винятком західних областей, де очікуються опади), пише він на Meteoprog.
За його прогнозом в неділю температура вночі складе від +13 на заході до +23°С на півдні країни. Вдень повітря прогріється до + 28 + 35 градусів.
У південних областях сухо і жарко. Вітер східний. Температура повітря вдень сягне + 32 ... + 37 °С, додав Кібальчич.
Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені.
Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року.
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