Температура зросте до +14: синоптик назвала дату різкого потепління

На кілька днів в Україну прийде відчутне потепління, але вже після цього знову будуть морози.

https://glavred.net/synoptic/temperatura-vyrastet-do-14-sinoptik-nazvala-datu-rezkogo-potepleniya-10540127.html Посилання скопійоване

Погода в Україні стане теплішою – температура зросте до +14/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні буде відносно холодною. Потепління почнеться з неділі, 11 лютого, і триматиметься кілька днів.

Упродовж 11-13 лютого температура повітря в Україні триматиметься на рівні від +8 до +14 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

відео дня

Водночас вона попередила, що з четверга, 15 лютого, в Україні знову відчутно похолодає.

"Найближчі теплі дні: 11, 12 та 13 лютого, +8…+14 градусів. Найближче відчутне похолодання потім – з 15-го лютого, вночі до -1…-5 градусів, вдень близько нуля", – розповіла синоптик.

Погода в Україні 9 лютого

У п’ятницю, 9 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, часом з дощем. Але переважатиме мокрий сніг. Фаза опадів залежатиме від температурних коливань.

"Найближчої ночі передбачається 1…-5 градусів морозу, на півночі та північному сході місцями -6…-11 градусів, на півдні 0…-5 градусів тепла. Упродовж дня 9-го лютого від 3 морозу до 3 тепла, у центральних областях +3…+6 градусів, у південній частині, на Закарпатті та в Чернівецькій області +9…+15 градусів", – зазначила Діденко.

У п’ятницю загалом переважатиме волога погода з опадами. Істотних опадів не очікується лише у південних областях та у Криму.

Погода в Україні 9 лютого/ meteoprog

Погода в Києві 9 лютого

У Києві 9-го лютого буде холодно. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до -3 градусів, а вдень близько нуля. Часом випадатиме сніг та мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів про стрімке потепління. Синоптик розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 5 по 11 лютого. Україну разом з потеплінням накриють опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу. Також посилиться вітер.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха попередила про зміни у погоді – вона розповіла, коли будуть аномальні +17 і пориви вітру до 30 м/с. Частину областей України накриють мокрий сніг і дощ. Погода у найближчі дні буде переважно похмура і вітряна.

Також раніше синоптик назвала дату, коли в Україні різко вдарить похолодання. Температура повітря стане морозною, лише у деяких областях будуть плюсові значення на стовпчику термометра.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.