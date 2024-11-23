Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

Найближчими днями у нашій державі ще триматиметься холодна погода. Проте вже скоро температура повітря зросте.

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Погода в Україні - синоптикиня сказала, коли Україну накриє потепління/ unsplash.com

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Якою буде погода в Україні 24 листопада

Коли в Україні потепліє

Погода в Україні ще буде холодною у найближчі дні, проте досить скоро температура повітря трохи зросте. Потепління прийде у нашу державу у другій половині наступного тижня.

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Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в найближчі дні в Україні не буде істотних опадів.

"Найближчими днями в Україні буде холодно, але без істотних опадів. У другій половині наступного тижня трохи потепліє та побільшає опадів (окрім східної частини)", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 24 листопада

У неділю, 24 листопада, на значній частині території нашої держави опади малоймовірні. Дощ із переходом у сніг очікується лише вночі у східних областях, а вдень він припиниться. Також у західних областях вдень у неділю очікується місцями невеликий сніг.

"Вітер в Україні задуватиме з північного заходу, буде помірним, у східних областях ймовірно штормовим, до 15-20 метрів за секунду. На заході України – південно-західний. Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах 0-5 градусів морозу, на Чернігівщині до -7 градусів, у східних областях 0-5 градусів тепла. Вдень у неділю в Україні від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла (тобто, на сході сьогоднішнє тепло зміниться відчутним похолоданням)", – розповіла Діденко.

Погода в Україні 24 листопада/ meteoprog

Погода в Києві 24 листопада

У Києві 24 листопада опадів не очікується. Вночі температура повітря триматиметься на рівні -1…-3 градуси, вдень у неділю буде близько нуля.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг – синоптик Ігор Кібальчич розповів, де в Україні сильно похолодає. У вихідні погода в Україні відзначиться зниженням температури і сильними опадами у вигляді мокрого снігу і дощу.

Також раніше повідомлялося, що потужна негода насувається на Україну – стало відомо, у яких регіонах оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про те, що 23 листопада Україну буде засипати снігом, очікується ожеледиця та сильні пориви вітру.

Нагадаємо, кліматолог дала прогноз на зиму 2025 в Україні. На Україну чекає сильне похолодання і морозна зима.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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