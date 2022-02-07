Україну атакує крижаний фронт: синоптик назвала терміни різкого потепління

/ УНІАН

В Україні з середини поточного тижня очікується зниження температури, прогнозуються морози, розповіла синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала.

"Нас очікують певні температурні перепади", - повідомила вона в ефірі ObozTV.

Синоптик каже, що початок тижня буде з позитивними температурами, проте в середині тижня знову можливе короткочасне похолодання з невеликими морозами.

Разом з тим вона уточнила, що надалі варто чекати нового потепління.

За її словами, ймовірно, що тенденція до динамічних змін погоди і перепадів температур буде зберігатися протягом усього лютого.

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"Температура зростає, зими стають м'якшими, але це не виключає холодних періодів і того, що у нас будуть морози і снігопади. Просто холодні періоди можуть ставати короткочасними", - додала Хала.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

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