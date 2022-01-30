Українцям дали несподіваний прогноз на лютий і розповіли про аномалію

Синоптики розповіли, як довго в Україні затримається зима.
В Україні теплий або аномально теплий лютий буває тоді, коли атмосферні процеси переважають з Атлантики, розповів начальник Рівненського обласного гідрометцентру Богдан Масовець.
Як підкреслив він у коментарі 7dniv.rv.ua, західні і південно-західні вітри несуть вологу і теплу повітряну масу.
Фахівець зазначив, що густі тумани, з ожеледицею і хуртовинами були більш характерні до 2000 року, коли тримався більш стійкий сніговий покрив.
"Холодним Лютий буває, коли переважає антициклональний характер погоди. У такій синоптичній ситуації холодне повітря проникає на територію області з районів Скандинавії, Арктики. А найхолодніше, коли на сході стоїть Сибірський антициклон", - додав синоптик.
Прогноз на лютий-2022
Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко підкреслив, що очікувати весни в лютому навряд чи варто.
"Якщо температура в лютому прогнозується в межах норми, то і зима в цьому місяці не закінчиться. Розрахунки показують: лютий буде зимовим місяцем, поки ми не бачимо, що середньодобова температура в лютому стійко перейде через нуль градусів у бік підвищення. Прогнози на перший весняний місяць - березень - стануть можливі в кінці лютого", - додав Прокопенко.
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Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.
Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.
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