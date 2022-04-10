Україна "попливе": синоптики попередили про потужні зливи і заморозки

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні скоро знову зміниться. За прогнозом синоптиків, на зміну весняному потеплінню знову прийде похолодання і дощі.

Як прогнозують в Укргідрометцентрі, буде істотне зниження нічної температури повітря в декількох областях нижче нуля.

У понеділок, 11 квітня в Україні похолодає. Висока температура повітря і сонячна погода збережеться тільки в Харківській, Луганській і Донецькій областях. Там очікується від +15 до +19 градусів, місцями до +21 градуса.

В інших областях України 11 квітня пройдуть дощі, місцями сильні. Денна температура коливатиметься в межах від + 7 до + 11 градусів. Вночі від +4 до +6 градусів, а в західних областях очікуються заморозки до -1 градуса.

У вівторок, 12 квітня дощі накриють всю Україну, і температура повітря опуститься у всіх регіонах. Вночі в західних областях до -1 градуса, на півночі, в центральній і південній частині від +2 до +5 градусів, на сході від +5 до +8 градусів.

Вдень у більшості областей від +8 до +12 градусів, на півдні прогріється до +13 +14 градусів, на крайньому сході до +15 градусів.

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