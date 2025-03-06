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Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм

Ангеліна Підвисоцька
6 березня 2025, 05:58
3792
Це дуже сильна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря. Вона дуже сильно затягнеться. Про це повідомляє meteoagent.

4-5 березня на країну раптово обрушилася майже 8-бальна буря. 6 березня вона впала до 3-х балів. Очікується, що наступного дня вона знову посилиться і стане 4-бальною.

відео дня

8 березня буря стане слабшою, а протягом наступних трьох днів буде 3-бальною. 12 березня вона знову ослабне, а 13-14 березня буде чотирибальною. Закінчиться магнітна буря тільки 17 березня.

магнітна буря
Україну атакувала майже 8-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і М. Повідомляють, що 6 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 70 сонячних плям.

Україна під атакою майже 8-бальної бурі: як довго протримається шторм
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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