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Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів

Ангеліна Підвисоцька
3 березня 2025, 19:41
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Погода у Львові буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +10 градусів.
Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 4 березня
  • Де температура повітря опуститься до +17 градусів
  • Де очікується ожеледиця

Погода в Україні 4 березня буде теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні поступово буде ставати тепліше. Всередині тижня температура повітря підвищиться до +17 градусів. 4 березня буде суха погода. Температура повітря підвищиться до +12 градусів. Однак будуть сильні пориви вітру.

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Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото: ventusky

Погода 4 березня

В Україні 4 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах у східних та північних областях буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 5-10° тепла, на сході країни 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 4 березня в Україні буде теплим. Найтепліше буде в Закарпатській, Львівській та Волинській областях. Там температура повітря підвищиться до +1...+10 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до -3...+4 градусів.

Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото: meteoprog

Погода 4 березня у Києві

У Києві 4 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів
Прогноз погоди в Україні на 4 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нашу державу накриє весняна погода - стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.

Також раніше повідомлялося, що холоднеча не відступає - стало відомо, коли в Україну повернеться сніг і потепління. Погода в Сумах буде однією з найхолодніших цього дня. Там температура повітря опуститься до -11 градусів.

Нагадаємо, влупить -21 і піде сніг - стало відомо, якою буде погода протягом тижня. Відомий українець розповів, яким буде кінець лютого та початок березня.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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