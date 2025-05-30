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Україна між сонечком і дощами: як зміниться погода 30 травня

Даяна Швець
30 травня 2025, 08:20
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В Україні очікується підвищення температури, але у більшості регіонів можливі короткочасні опади.
Погода, лето, солнце
Чого чекати 30 травня українцям / фото: unsplash.com

Головне про погоду в Україні:

  • Укргідрометцентр прогнозує нестійку погоду з літніми дощами
  • Протягом доби переважатиме хмарність із проясненнями

У четвер, 30 травня, в більшості регіонів України знову очікуються дощі. Однак, як стверджує Укргідрометцентр, деякі області залишаться без опадів.

"30 травня в більшості областей ще прогнозуємо нестійку погоду в полі зниженого тиску, особливо в денні години, проте дощі носитимуть літній короткочасний характер і будуть переважно невеликими", - зазначають синоптики.

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Протягом дня на захід країни почне впливати область підвищеного тиску, яка забезпечить переважно суху погоду.

"Над Україною ще залишатиметься прохолодна повітряна маса", - додали в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 30 травня
Якою буде погода 30 травня / фото: facebook.com/UkrHMC

Упродовж доби переважатиме хмарність із проясненнями. Вночі можливі незначні опади на заході й сході, а вдень – майже по всій країні, окрім західних регіонів, очікуються короткочасні дощі, а на сході місцями можуть гриміти грози.

Переважатиме вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах 9–14°C, вдень підніметься до 18–23°C, а на сході – до +26°C.

У західних областях стовпчики термометрів вдень покажуть 15–20°C, у Карпатах нічна температура складе 3–8°C, а денна — 11–16°C.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав Главред, частину України накриє суха погода. Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, де припиняться дощі з грозами.

Синоптик Наталія Птуха також назвала дати, коли українцям очікувати потепління.Окрім цього, вона пояснила, чи варто очікувати влітку на аномалії у вигляді смерчів і торнадо.

Окрім цього, у четвер, 29 травня, Київ накрила потужна гроза. Було оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

Більше метеорологічних новин:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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