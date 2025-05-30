Будуть град, грози і температура +6: небезпечна погода в Україні ще більше посилиться

Практично усі вихідні в багатьох областях України будуть сильні опади. Можливі град і грози. Температура в деяких областях буде нижчою за норму на 1-4 градуси.

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Погода в Україні - будуть дощі, грози, град і температура +6/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у вихідні, 31 травня і 1 червня

Де будуть дощі, грози і град

Якою буде температура повітря

Погода в Україні у вихідні, 31 травня і 1 червня, буде помірно теплою з короткочасними дощами. У більшості областей нашої держави в наступні дві доби пройдуть дощі різної інтенсивності, а в деяких районах вони будуть супроводжуватися грозами і градом.

Температурний фон очікується в межах кліматичної норми, але в західних регіонах він буде нижче норми на 1-4 градуси. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні в суботу, 31 травня

У західних областях

У західних областях вночі опадів не передбачається, місцями можливий туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих пунктах можливі град і шквали до 15-20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 градусів, вдень +18…+23.

У північних областях

У північних областях очікується погода без істотних опадів, лише в другій половині дня та ввечері на Київщині та Чернігівщині місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +19…+24.

У центральних областях

У центральних регіонах вночі без опадів, можливий слабкий туман. Вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 градусів, вдень +20…+25.

На півдні України

У південній частині України протягом доби переважатиме погода без істотних опадів, місцями можливий туман. Вранці та вдень місцями у Криму, Херсонській і Запорізькій областях пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +11…+16 градусів, вдень +21…+26.

У східних областях

У східних регіонах країни протягом доби очікується нестійка погода з короткочасними дощами, подекуди з грозами. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, вдень +21…+26.

Погода в Україні 31 травня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 1 червня

У західних областях

У західній частині країни вночі опадів не передбачається, місцями можливий туман. Вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих пунктах можливий град. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозі поривчастий. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +20…+25.

У північних областях

У північних областях очікується погода без істотних опадів, лише вдень у Сумській області місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +19…+24.

У центральних областях

У центральних областях вночі опадів не прогнозується, вдень пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 градусів, вдень +22…+27.

На півдні України

У південних областях вночі суттєвих опадів не прогнозується, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +23…+28.

У східних областях

У східній частині України протягом доби очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10…+15 градусів, вдень +21…+26.

Погода в Україні 1 червня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, суха погода накриє частину України – стало відомо, де припиняться дощі з грозами. Синоптикиня сказала, у яких областях може бути суха погода, а де будуть продовжувати йти дощі з грозами і градом.

Також раніше повідомлялося, що Україна між сонечком і дощами – стало відомо, як зміниться погода 30 травня. В Україні очікується підвищення температури, але у більшості регіонів можливі короткочасні опади.

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