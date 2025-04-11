Вдарить +17 градусів: стала відома дата різкого потепління в Україні

Скоро погода в Україні різко зміниться, практично всі області накриє потепління.

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Погода в Україні - вдарить +17 градусів/ фото: УНІАН

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Коли в Україні буде потепління

Якою буде погода в Україні у вихідні, 12-13 квітня

Погода в Україні у вихідні, 12 і 13 квітня, відзначиться потеплінням. На зміну аномально холодній погоді до нашої держави почне надходити більш тепле повітря з південної Європи.

У суботу, 12 квітня, місцями будуть йти невеликі опади. А вже наступного дня практично по всій території України встановиться комфортна і суха погода і значно підвищиться температура повітря як вночі, так і вдень. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні в суботу, 12 квітня

У західних областях

У західних областях протягом доби подекуди пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. У Карпатському регіоні очікується помірний мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, вночі на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3... +2 градуси, вдень +7… +12.

У північних областях

У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3... +2 градуси, вдень +5… +10.

У центральних областях

У центральних регіонах України прогнозується комфортна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2... +3 градуси, вдень +7… +12.

На півдні України

У південній частині країни без істотних опадів, лише у Криму та Приазов'ї очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у Криму місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3… +2 градусів, вдень +6… +11.

У східних областях

У східних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1... +4 градуси, вдень +8… +13.

Погода в Україні 12 квітня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 13 квітня

У західних областях

У західній частині країни очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується -3... +2 градуси, вдень +12… +17.

У північних областях

У північних областях опадів не передбачається. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2... +3 градуси, вдень +10… +15.

У центральних областях

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0… +5 градусів, вдень +10… +15.

На півдні України

У південних областях очікується погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1... +4 градуси, вдень +9… +14.

У східних областях

У східних областях очікується погода без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1...+6 градусів, вдень +9… +14.

Погода в Україні 13 квітня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, вдарить сильне тепло – стала відома погода на Великдень. Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень і до яких сюрпризів готуватися.

Також раніше повідомлялося, що сніг і вітер ламатимуть дерева – стало відомо, які кілька областей накриє сильна негода. У частині областей України буде мокрий сніг і штормовий вітер. Через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром можливе обламування гілок на деревах.

Нагадаємо, Україну засипало снігом у квітні – Главред розповів, де заблоковані дороги, а люди без світла. Низку регіонів України накрив сніг і сильний вітер.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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