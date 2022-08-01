Тепло , але нестійке - з дощами і грозами: прогноз погоди від Діденка на 2 серпня

Тепло , але нестійке - з дощами і грозами: прогноз погоди від Діденка / pixabay

У нинішньому році 2 серпня, в день святого пророка Іллі, в Україні буде, в основному, досить тепла погода - але з опадами. Саме такий прогноз виклала в Мережу відомий український синоптик Наталка Діденко.

У південних областях вона прогнозують до + 30 градусів за шкалою Цельсія. Також очікується, що середня температура повітря складе + 24...+ 29 градусів за шкалою Цельсія.

Дощі, каже Діденко, через новоприбулий в Україну Циклон йтимуть практично по всій країн і - крім західних областей.

У Києві 2 серпня очікуються щільні опади ‒ дощ, а місцями навіть гроза. Максимальна температура повітря - + 26 градусів за шкалою Цельсія.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні, з одного боку, незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

З іншого боку, кажуть синоптики, аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

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