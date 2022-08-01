Дика спека повертається: синоптик назвав дату максимального пекла

Малорухливий циклон над Лівобережною Україною та Приазов'ям сформує погоду на початку серпня, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

За його прогнозом, з понеділка варто чекати збільшення кількості хмарності, місцями почнуться опади. Найбільш рясні опади прогнозуються в Приазов'ї, Донецькій області та центральній частині країни, пише синоптик у прогнозі на Мeteoprog.

Він попередив, що в цих регіонах протягом тижня місцями може випасти більше двох місячних норм опадів.

Разом з тим температура повітря в цілому прогнозується близько норми, але в другій половині тижня і ближче до вихідних помітно підвищиться, в основному в західних і південних областях.

Кібальчич додав, що у п'ятницю на Закарпатті варто чекати до +36 °С, а на вихідних, 6 – 7 серпня, у південних та центральних областях прогнозується +32...+37 °С.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

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