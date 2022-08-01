Дика спека повертається: синоптик назвав дату максимального пекла

З понеділка варто чекати збільшення кількості хмарності, місцями почнуться опади.
Малорухливий циклон над Лівобережною Україною та Приазов'ям сформує погоду на початку серпня, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.
За його прогнозом, з понеділка варто чекати збільшення кількості хмарності, місцями почнуться опади. Найбільш рясні опади прогнозуються в Приазов'ї, Донецькій області та центральній частині країни, пише синоптик у прогнозі на Мeteoprog.
Він попередив, що в цих регіонах протягом тижня місцями може випасти більше двох місячних норм опадів.
Разом з тим температура повітря в цілому прогнозується близько норми, але в другій половині тижня і ближче до вихідних помітно підвищиться, в основному в західних і південних областях.
Кібальчич додав, що у п'ятницю на Закарпатті варто чекати до +36 °С, а на вихідних, 6 – 7 серпня, у південних та центральних областях прогнозується +32...+37 °С.
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Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.
Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.
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