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Синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть морози

31 жовтня 2022, 03:10

Погода вночі різко почне падати 4 листопада - за прогнозами, вона впаде до +3 градусів тепла.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні з 1 листопада зміниться. Найближчими днями в Україну прийде похолодання на зміну теплим дням.

Синоптик Віталій Постригань у Facebook повідомив, що найближчими днями погоду визначатиме перенесення повітряних мас з Атлантики.

"Понеділок почнеться з погодних змін. У Центральній Україні варто очікувати зниження температурних показників. Температура вночі 2-7º тепла, вдень 7-12º. Цього року природа досить "делікатно" переводить нас зі світу яскравої і теплої "золотої осені" в сумну і темну пору року", - додав Постригань.

Карта погоди

Синоптик Наталія Діденко прогнозує різке похолодання 4-6 листопада, в той час як до 3 листопада, за її словами, буде досить тепла осінь з температурою вдень до +19 градусів. Прохолодніше буде з 1 листопада.

"На початку тижня повітря стане холодніше, вдень стовпчики термометрів будуть крутитися поблизу +10 +12 градусів. Наприкінці наступного тижня, протягом 4-6 листопада, похолодання посилиться, додасться дощів", - каже вона.

Карта погоди

Погода вночі різко почне падати 4 листопада — за прогнозами, вона впаде до +3 градусів тепла. Проте вже 15 листопада слід очікувати новий етап похолодання - вночі почнуться морози і температура падатиме до -1 -2 градуси.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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