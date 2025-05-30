Люди відчують дискомфорт: на вихідні накриє 'червона' магнітна буря

NOAA попереджає про червоний рівень геомагнітної активності у вихідні.

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Магнітна активність зростає / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Коротко:

На 31 травня та 1 червня прогнозуються магнітні бурі з К-індексом 5

Такий червоний рівень може впливати на метеозалежних людей

З'явився свіжий прогноз сонячної активності та геомагнітних коливань на найближчі дні — 31 травня та 1 червня 2025 року. Його оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди США, що працює під егідою Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

За шкалою К-індексу, яка використовується для оцінки сили геомагнітних бур, значення варіюються від 2 до 9. Чим вищий індекс — тим потужніша буря, а отже, й її вплив на електроніку, супутники та самопочуття людей.

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На суботу та неділю прогнозується буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Такий рівень активності може негативно позначатися на самопочутті метеозалежних осіб.

Варто пам’ятати, що ці прогнози не є статичними — вони оновлюються що три години, тож остаточні значення можуть змінюватися. За словами науковців, найбільш достовірними вважаються прогнози максимум на 24 години наперед, решта — лише орієнтовні.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Магнітні бурі в Україні - останні новини

Главред писав про те, вранці 29 травня на Землі розпочалася магнітна буря. Її спровокував потужний сонячний спалах і корональний викид маси (КВМ).

Україну трусить майже 7-бальний шторм. Ця магнітна буря може викликати головний біль та інші симптоми.

Також повідомлялося, що попередня магнітна буря пішла на спад після 21 травня. Після цього були незначні коливання, проте вже 26 травня країну раптово атакувала майже 6-бальна магнітна буря.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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