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Регіони будуть "плавати": де в Україні вируватиме негода з дощами

Ангеліна Підвисоцька
14 лютого 2024, 19:30
Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України вночі та зранку 15 лютого буде туман.
погода
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 15 лютого буде дощовою та місцями сніжною. Синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Синоптики оголосили 3 рівень небезпечності.

погода 15 февраля
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого / фото: ventusky

Погода 15 лютого

В Україні 15 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде північно-західний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла (на високогір'ї Карпат вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°); у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 15 лютого буде тепло. Найнижча температура повітря буде на території Львівської області. Там температура повітря підвищиться до -1...+7 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+12 градусів.

погода 15 февраля
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого / фото: meteoprog

Погода 15 лютого у Києві

У Києві 15 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують в цей день невеликий дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області протягом доби 0-4° тепла; у Києві протягом доби 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 15 февраля
Прогноз погоди в Україні на 15 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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