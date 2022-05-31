Розжарить до +31º, накриють потужні зливи: українцям назвали дати

Погоду у центральній Україні визначатиме циклон із Середземного моря, який переміщується через Західну Україну на північ. Він несе заряд, насичений вологою.

На своєму шляху він буде "щедро ділитися" значними грозовими дощами, розповів в Facebook синоптик Віталій Постригань.

До кінця тижня він прогнозує грозові дощі. При цьому до кінця тижня атмосферний фронт зумовить температуру повітря до +28º.

Додамо, що за прогнозом Укргідрометцентру, 31 травня в Україні очікуються невеликі, на північному сході країни помірні дощі.

Температура в південно-східних і східних областях вночі 13-18°, вдень 26-31°. На решті території вночі 9-14°, у західних та Житомирській областях 6-11°, вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°.

/ Facebook/UkrHMC

Нагадаємо, погода в Україні у деяких регіонах очікується посушлива, але в деяких регіонах зросте загроза небезпечних метеорологічних явищ, таких як шквали і град.

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