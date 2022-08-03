Доведеться потерпіти: зливи з грозами в Україні змінить 32-градусна спека

Синоптики розповіли, яка погода в Україні буде найближчими днями.
В Україні після тривалих опадів очікується сонячна погода. Синоптики обіцяють, що дощі припиняться по всій території нашої країни вже 6 серпня.
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощі з грозами будуть докучати українцям 4 і 5 серпня.
Так, 4 числа опади очікуються майже по всій території нашої країни - сонячна погода порадує лише жителів західних областей. Там стовпчики термометрів коливатимуться в районі 26-36 градусів вище нуля.
Решта території України продовжить потопати в дощах.
5 серпня опади припиняться у Київській, Житомирській, Чернігівській та Вінницькій областях.
Повноцінне літо повернеться в Україну 6 серпня - по всій території країни припиняться опади, а температура повітря прогріється до +32. Дощитиме лише в тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків, по всій території України середньомісячна температура повітря в серпні очікується вище норми на 1,5-2,0 ° C.
Середня температура очікується на рівні + 20...+25 °C, в Карпатському регіоні+17 ... + 19 °C. найспекотніше традиційно очікується в південній частині країни. В окремі дні Максимальна температура тут може сягати + 35 ... +38 °C.
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