Спека до +38°: синоптик дав екстремальний прогноз і назвав терміни

У першій половині серпня варто очікувати найбільш високих значень температури

Згідно з прогнозами синоптиків, по всій території України середньомісячна температура повітря в серпні очікується вище норми на 1,5-2,0 °C.

Середня температура очікується на рівні + 20...+25 °C, в Карпатському регіоні+17 ... + 19 °C. найспекотніше традиційно очікується в південній частині країни. В окремі дні максимальна температура тут може досягати + 35 ... + 38 °C, пише кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

Він уточнив, що в першій половині серпня варто очікувати найбільш високих значень температури. У той же час після 15-17 числа температура починає помітно знижуватися.

Синоптик попередив, що кількість опадів у серпні по Україні розподілитися нерівномірно. Як і в попередні літні місяці, основна частина дощів буде мати зливовий характер, тому навіть в межах невеликої території або області сумарна частина опадів може відрізнятися в 2 і навіть 3 рази.

Кібальчич додав, що несприятлива ситуація складеться в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях, де рясні опади малоймовірні, а на тлі високої температури посилиться посуха і зросте пожежна небезпека.

/ meteoprog.ua

читайте такожДика спека повертається: синоптик назвав дату максимального пекла

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

Читайте ще: