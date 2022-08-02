УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Спека до +38°: синоптик дав екстремальний прогноз і назвав терміни

2 серпня 2022, 05:05

Після 15-17 серпня температура почне помітно знижуватися, прогнозує Ігор Кібальчич.

спека
У першій половині серпня варто очікувати найбільш високих значень температури

Згідно з прогнозами синоптиків, по всій території України середньомісячна температура повітря в серпні очікується вище норми на 1,5-2,0 °C.

Середня температура очікується на рівні + 20...+25 °C, в Карпатському регіоні+17 ... + 19 °C. найспекотніше традиційно очікується в південній частині країни. В окремі дні максимальна температура тут може досягати + 35 ... + 38 °C, пише кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

Він уточнив, що в першій половині серпня варто очікувати найбільш високих значень температури. У той же час після 15-17 числа температура починає помітно знижуватися.

Синоптик попередив, що кількість опадів у серпні по Україні розподілитися нерівномірно. Як і в попередні літні місяці, основна частина дощів буде мати зливовий характер, тому навіть в межах невеликої території або області сумарна частина опадів може відрізнятися в 2 і навіть 3 рази.

Кібальчич додав, що несприятлива ситуація складеться в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях, де рясні опади малоймовірні, а на тлі високої температури посилиться посуха і зросте пожежна небезпека.

Спека до +38°: синоптик дав екстремальний прогноз і назвав терміни
/ meteoprog.ua

читайте такожДика спека повертається: синоптик назвав дату максимального пекла

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.

Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.

Читайте ще:

синоптик прогноз погоди
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

07:10

"Путін захопить усе": Трамп зробив цинічну заяву про війну в Україні

06:34

Росія відводить війська на Донбасі та ймовірно припиняє наступ на Слов'янськ - ISWВідео

06:30

Геній стратегії ПутінПогляд

06:03

"Путін спопелятиме їх": астролог розповів, по яких містах України РФ завдасть ядерного ударуВідео

05:35

Армія України зайде до Криму без будь-якої дипломатії, нам потрібна артилерія – військовий експертВідео

Реклама
05:05

Спека до +38°: синоптик дав екстремальний прогноз і назвав терміниВідео

03:45

Росія тероризуватиме Україну ракетами: екстрасенс назвав дати "прильотів"Відео

03:43

Герцогиня Кембриджська засвітила зайвого: Кейт Мідлтон похвалилася ніжками в коротких шортах

03:20

Найсмачніші і дуже солодкі помідори на зиму: простий рецептВідео

03:10

Завалить градом і налетить осінь: синоптики попередили про атаку потужного циклону в УкраїніВідео

03:01

Тато не пишається: батько Ілона Маска розповів, чому не вважає мільярдера особливим

02:05

Військовий експерт розповів, як на Півдні пройде нова фаза війни України і РосіїВідео

02:05

"З легким паром!": Волочкова роздяглася до трусів перед банщиком

01:51

Закопав у себе на галявині щоб зекономити: як Дональд Трамп розпорядився тілом ексдружини Івани

01:32

"Пекельний" період: астролог спрогнозувала погіршення ситуації в Україні у серпніВідео

00:51

Прикмети на 2 серпня: які 3 речі не можна робити в день Іллі, щоб не привернути бідуВідео

00:35

Дружина Дмитра Комарова розповіла, де перебуває під час війни - чоловік провів її закоханим поглядом

01 серпня, понеділок
23:51

Крим став плацдармом для ударів по вільній Україні - Зеленський

23:41

Старша залишилася в Росії: Сумська розповіла, де живе її молодша дочка

23:24

На Херсонщині окупанти впритул розстріляли евакуаційний автобус, є жертвиВідео

Реклама
23:23

Росія зібрала 30 тисяч військ на Херсонщині та має намір йти на Кривий Ріг та Миколаїв – АрестовичВідео

23:21

"Око не відвести": Валерія Крук здалася в купальнику на прохання ЗСУ

23:03

Джолі розповіла, куди вступила її дочка Захара

23:00

Померла лейтенант Ухура із Зоряного Шляху - американська акторка Нішель Ніколс

22:33

Окупанти вкрали відому баржу, яка доставляла кавуни з Херсона до КиєваВідео

22:15

Чим зайнятий син президента і де навчатиметься його донька: Зеленська розповіла про дітей

22:13

Один танк ЗСУ розбив 3 БТРи військ РФ: 21-річний командир розповів деталі бою на ЧернігівщиніВідео

21:57

Кривдник Злати Огневич Андрій Задворний здивував "оновленим" зовнішнім виглядом

21:47

США нададуть Україні пакет військової допомоги на 550 млн доларівВідео

21:17

Трагічна загибель Вадатурського: в Офісі генпрокурора назвали головну версіюВідео

21:16

Жінка, через яку може початися Третя світоваПогляд

21:00

Ціни обвалилися: нова вартість автогазу, бензину і дизеля на АЗСВідео

20:38

ЗСУ відбивають атаки військ РФ на Донбасі: ворог буксує на Бахмутському напрямку – майор НацгвардіїВідео

20:37

Кастрація і жорстоке вбивство полоненого ЗСУ: в ОГП розповіли про садиста-окупантаВідео

20:35

Попри війну: Британія несподівано послабила санкції проти Росії

20:10

Прикмети на 3 серпня: які 3 речі не можна робити, щоб не принести в будинок хворобиВідео

20:07

Компенсують з держбюджету: в українців хочуть примусово забирати майно

19:58

Пожежа і вибухи під Маріуполем: партизани знищили бронетехніку на базі росіянВідео

19:55

Брежнєва показала, як сильно змінилася за час війни

19:54

"Кращі дівчата України!": Ольга Сумська показала селфі з квітучою Ніною Матвієнко

Реклама
19:38

Роздача повісток на блокпостах і АЗС: Зеленський відповів на електронну петиціюВідео

19:25

РФ не вдасться взяти Запоріжжя чи Кривий Ріг, вони хочуть рубати коридор до Придністров'я – ЖдановВідео

19:25

Неймовірне везіння, успіх у справах і великі гроші: 3 знаки зодіаку в списку щасливчиків серпняВідео

19:14

Чому нам невигідний конфлікт за Тайвань між США і КНРПогляд

19:10

Без форми і з безпілотниками: окупанти змінили тактику боротьби з партизанами

19:04

Гороскоп на завтра 2 серпня 2022: Близнюкам - гроші, Левам - везіння, Скорпіонам - таємні бажанняВідео

18:59

"Батьківщина кинула": найманці з Чувашії бунтують через невиплати за участь у війні

18:51

"Війна тільки починається": що чекає Україну в День Незалежності 24 серпняВідео

18:37

Злякався удару по бункеру: Путін висловився проти ядерної війниВідео

18:35

Зупинка та евакуація: у Києві транспорт працюватиме по-новому під час тривогиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти