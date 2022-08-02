Спека до +38°: синоптик дав екстремальний прогноз і назвав терміни

Після 15-17 серпня температура почне помітно знижуватися, прогнозує Ігор Кібальчич.
Згідно з прогнозами синоптиків, по всій території України середньомісячна температура повітря в серпні очікується вище норми на 1,5-2,0 °C.
Середня температура очікується на рівні + 20...+25 °C, в Карпатському регіоні+17 ... + 19 °C. найспекотніше традиційно очікується в південній частині країни. В окремі дні максимальна температура тут може досягати + 35 ... + 38 °C, пише кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.
Він уточнив, що в першій половині серпня варто очікувати найбільш високих значень температури. У той же час після 15-17 числа температура починає помітно знижуватися.
Синоптик попередив, що кількість опадів у серпні по Україні розподілитися нерівномірно. Як і в попередні літні місяці, основна частина дощів буде мати зливовий характер, тому навіть в межах невеликої території або області сумарна частина опадів може відрізнятися в 2 і навіть 3 рази.
Кібальчич додав, що несприятлива ситуація складеться в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Вінницькій областях, де рясні опади малоймовірні, а на тлі високої температури посилиться посуха і зросте пожежна небезпека.
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Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується нове підвищення температури повітря.
Аномально низька температура повітря також прогнозується в Україні - в окремі дні стовпчики покажуть на 5-7 градусів менше кліматичної норми.
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