Останні теплі деньки: якою буде погода в Україні

Останні теплі дні: якою буде погода в Україні / колаж УНІАН

Погода в Україні у неділю, 16 жовтня, буде в основному сухою і сонячною. Такий прогноз на своїй сторінці в Facebook опублікували синоптики Укргідрометцентру

Однак, в ніч з 16 на 17 жовтня в деяких регіонах України можливі невеликі морози.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, у неділю в Україні опадів не очікується. Погода буде сонячною. А в західних, центральних і східних областях ввечері і вранці можливий туман. Вітер переважно південно-східний і північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Вдень 16 жовтня стовпчики термометрів покажуть в середньому +10 +15 градусів за шкалою Цельсія. На заході до +19 градусів за шкалою Цельсія.

У ніч на 17 жовтня температура повітря в середньому -3 +2 градуси за шкалою Цельсія. У західних областях та на Півдні очікується від +3 до +8 градусів.

Погода в Києві

У столиці України та Київській області 16 жовтня погода буде суха з мінливою хмарністю. Вітер південно-східний, від 3 до 8 метрів за секунду. У Києві вдень прогнозується до +12 +14 градусів, а вночі ‒ + 2 градуси.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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