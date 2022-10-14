Налетить несподіване потепління: синоптики попередили про потужну атаку спеки

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у найближчі вихідні подарує тепло. Як прогнозують синоптики, погода на вихідних у більшості регіонів України буде сонячною, а в деяких областях по-справжньому теплою.

У суботу, 15 жовтня, найтепліше буде на Закарпатті та в Івано-Франківській області — до +15...+17 °С.

В інших західних областях і на півдні країни буде ясно, а повітря прогріється до +14...15 °С.

У Харкові та східних областях термометри покажуть + 13...+14, у північних та центральних - +11 ... + 12.

У неділю, 16 жовтня, у більшості регіонів України видасться таким же комфортним. В Івано-Франківській, Волинській та Закарпатській областях, а також в Одесі та на півдні країни день обіцяє бути сонячним, а термометри покажуть +16...+18.

В інших західних областях, а також на сході України повітря прогріється вдень до +13...+15, опадів не передбачається. У центрі і на півночі очікується до + 12 ... + 13, також без опадів.

Вже у понеділок, 17 жовтня, у Хмельницькій, Львівській, Черкаській, Чернівецькій, Закарпатській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Рівненській, Волинській та Тернопільській областях повітря прогріється до +17...+20 °С.

У південних областях стовпчики термометрів покажуть + 17...+19, східних і центральних — +16...+17, північних — +12 ... + 14.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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