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Сильні хуртовини та справжнісінькі замети: у двох областях вируватиме шторм

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2025, 22:38
472
Погода у Чернігові 12 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 12 квітня
  • Де температура повітря опуститься до -5 градусів
  • Де синоптики прогнозують сніг та дощі

Погода в Україні 12 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються сильні хуртовини, замети, перенесення снігу та погіршення видимості. Там можуть зійти снігові лавини. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 12 квітня температура у більшості областей підвищиться до +14 градусів. Нічні заморозки поступово зникатимуть. На заході очікується мокрий сніг, а на південному сході - дощі з мокрим снігом та сильним вітром.

На Вербну неділю в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На Великодень буде дуже тепло. Температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 12 апреля
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: ventusky

Погода 12 квітня

В Україні 12 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у південно-східних та західних областях. У західних, Миколаївській та Херсонській областях буде ожеледиця. Вітер буде східний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у більшості західних областей та на південному сході країни температура 1-3° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°); вдень 7-12° тепла. В Карпатах невеликий сніг, вдень з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 12 квітня в Україні буде теплішим. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+13 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+6 градусів.

погода 12 апреля
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: meteoprog

Погода 12 квітня у Києві

У Києві 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у Києві 1-3°; температура вдень по області 7-12° тепла, у Києві близько 10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 12 апреля
Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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