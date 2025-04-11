Сильні хуртовини та справжнісінькі замети: у двох областях вируватиме шторм

Погода у Чернігові 12 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 12 квітня

Де температура повітря опуститься до -5 градусів

Де синоптики прогнозують сніг та дощі

Погода в Україні 12 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях очікуються сильні хуртовини, замети, перенесення снігу та погіршення видимості. Там можуть зійти снігові лавини. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 12 квітня температура у більшості областей підвищиться до +14 градусів. Нічні заморозки поступово зникатимуть. На заході очікується мокрий сніг, а на південному сході - дощі з мокрим снігом та сильним вітром.

На Вербну неділю в Україні буде сонячно. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На Великодень буде дуже тепло. Температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: ventusky

Погода 12 квітня

В Україні 12 квітня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у південно-східних та західних областях. У західних, Миколаївській та Херсонській областях буде ожеледиця. Вітер буде східний та північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у більшості західних областей та на південному сході країни температура 1-3° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°); вдень 7-12° тепла. В Карпатах невеликий сніг, вдень з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +13

За даними meteoprog, 12 квітня в Україні буде теплішим. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+13 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -2...+6 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: meteoprog

Погода 12 квітня у Києві

У Києві 12 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у Києві 1-3°; температура вдень по області 7-12° тепла, у Києві близько 10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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