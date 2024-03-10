Дощ і штормовий вітер: Україну накриває серйозна негода

Синоптики попереджають про потужні пориви вітру, які можуть досягати 27 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 11 березня буде дощовою. У деяких областях буде сильний мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях будуть пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. На території Закарпатської та Івано-Франківської області можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

За даними ventusky, на території західних областей місцями швидкість вітру досягатиме 27 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: ventusky

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: ventusky

Погода 11 березня

В Україні 11 березня буде хмарно з проясненнями. В цей день синоптики прогнозують дощ на Закарпатті, Прикарпатті, Одеській та Вінницькій областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У багатьох областях можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура у південно-західній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 14°; на решті території вночі 1-6° морозу, на північному сході до 9° морозу, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -5

За даними meteoprog, 11 березня в Україні буде дощовою та сніжною. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -5...+2 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: meteoprog

Погода 11 березня у Києві

У Києві 11 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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