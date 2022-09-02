Зливи атакують: три області України чекає справжній погодний "армагеддон"

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у п'ятницю, 2 вересня, в трьох областях різко погіршиться.

"Увага! 2 вересня вдень у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі. (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Слід зазначити, що водночас у північних, центральних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Видео дня

За прогнозом синоптиків, вже в суботу, 3 вересня, у багатьох областях України випадуть опади, а саме: Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Температура повітря на заході і півночі складе 18-20 градусів, в центральних областях і на півдні – 19-21 градус, а на сході, зокрема, в Луганській області стовпчики термометрів опустяться до 16-18 градусів.

читайте такожПрикмети на 3 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачу

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть випасти кислотні дощі через бойові дії. Про це заявила кліматолог Євгенія Засядько. При цьому вона додала, що такі дощі не залежать від самих обстрілів.

Також раніше керівник відділу клімату громадської організації Екодія Євгенія Засядько заявила, що в Україні спостерігаються результати кліматичних процесів, до яких призвели дії людства. В результаті спостерігається стрімке збільшення температури, чого досі не було в історії планети.

Читайте також: