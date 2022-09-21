Крижаний прогноз зі снігом: українців попередили про різке похолодання

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В Україні в середу, 21 вересня, очікується дощова погода. Хмарно (у південній частині мінлива хмарність). Часом невеликий дощ, у північних, вночі та у східних областях помірні дощі.

Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°, у південній та східній частинах 14-19°, повідомляє Український гідрометцентр.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ з мокрим снігом; температура протягом доби 0-5° тепла.

У Києві та Київській області 21 вересня хмарно, часом дощ. Температура в столиці вночі 7-9°, вдень 11-13°; по області вночі 5-10°, вдень 9-14°.

/ meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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