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До Землі летять чотири потоки плазми: коли почнеться потужна магнітна буря

Анна Ярославська
12 серпня 2024, 11:45
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Особливо потужний потік плазм вдарить по Землі 12 серпня. Разом зі спалахом класу Х він летить до Землі зі швидкістю понад 1000 км/с.
Сонце
12 серпня Землю накриє потужна магнітна буря / Фото: pixabay.com

Минулого тижня на Сонці сталися одразу чотири сильні спалахи, серед яких було явище категорії Х - це найпотужніша категорія викиду випромінювання та енергії на Сонці. Усі ці виверження енергії та випромінювання відбулися разом із корональними викидами маси, спрямованими в бік Землі. Вчені прогнозують виникнення на нашій планеті геомагнітної бурі.

Як пише IFLScience, усі чотири потоки плазми досягнуть Землі по черзі - 11 і 12 серпня. Особливо потужний потік плазм вдарить по Землі 12 серпня. Разом зі спалахом класу Х він летить до Землі зі швидкістю понад 1000 км/с.

Сьогодні на Землі очікується геомагнітна буря рівня G2 або G3.

Довідка. Геомагнітні бурі мають п'ять категорій, де G1 - найслабша, а G5 - найпотужніша.

Геомагнітна буря рівня G2 очікується, якщо не всі потоки плазми, які вирвалися із Сонця, об'єднаються разом. Але якщо це станеться, то можлива поява сильнішої геомагнітної бурі рівня G3. Що сильніша геомагнітна буря, то більше вона порушує роботу магнітного поля Землі та може спровокувати порушення в роботі супутників на орбіті, а також енергосистем і зв'язку на Землі.

Видання зазначає, що зараз активність Сонця збільшилася, а отже на поверхні зірки з'являється дедалі більше сонячних плям, що провокує більшу кількість спалахів і корональних викидів маси. Це пов'язано з тим, що у Сонця настає сонячний максимум, тобто пік активності впродовж 11-річного циклу. Одні вчені вважають, що максимум уже настав, інші кажуть, що він настане наступного року.

Щодо найближчої активності Сонця, то вчені прогнозують появу нових спалахів категорії М і Х, що також може призвести до появи геомагнітної бурі на Землі.

Дивіться відео - Апарат NASA Solar Dynamics Observatory зафіксував появу спалаху категорії Х1.3:

Як повідомляв Главред, геомагнітні хвилі почали доходити до Землі ще наприкінці липня. 6 серпня геомагнітний шторм опустився до 4-х балів. На такому ж рівні він протримався до 8 серпня включно. Попри те, що магнітна буря пішла на спад, 9 серпня вона знову посилилася. 11 серпня її потужність опустилася до 3-х балів.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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