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Аномалія з "потопом": українцям дали "крижаний" прогноз і назвали терміни

16 вересня 2022, 03:30

У Центральній Україні всього за чотири дні вже випала місячна норма дощу.

погода_лівень_дощь_каплі
/ Wallbox.ru

Мінливу погоду в Україні визначає домінування циклонів, при цьому спостерігається хмарна і дощова погода, розповів синоптик Віталій Постригань.

Він повідомив у Facebook, що в Центральній Україні всього за чотири дні випала місячна норма дощу. При цьому температурний фон виявився 2º холодніше кліматичної норми.

Синоптик уточнив, що найближчими днями прогнозується некомфортна і хмарна, дощова погода, яку зумовлять циклони з атмосферними фронтами. При цьому вночі і вранці будуть виникати тумани, місцями погіршиться видимість до 500 метрів.

Видео дня

Він прогнозує опади найближчими днями, місцями грози. Температура вночі 5-14 º, вдень 12-23 º тепла.

Прогноз Укргідрометцентру

Найближчої доби в Україні очікується дощова і прохолодна погода, місцями туман.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 16 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі, вночі в Карпатах та Прикарпатті, місцями значні дощі. У північній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 11-16°, вдень 16-22°, у південній частині вночі 17-20°, вдень 25-30°.

У Києві в п'ятницю також дощі. Вітер західний, 7-10 м/с.Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

Аномалія з 'потопом': українцям дали 'крижаний' прогноз і назвали терміни
Прогноз погоди на 16 вересня / meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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