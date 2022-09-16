Аномалія з 'потопом': українцям дали 'крижаний' прогноз і назвали терміни

У Центральній Україні всього за чотири дні вже випала місячна норма дощу.
Мінливу погоду в Україні визначає домінування циклонів, при цьому спостерігається хмарна і дощова погода, розповів синоптик Віталій Постригань.
Він повідомив у Facebook, що в Центральній Україні всього за чотири дні випала місячна норма дощу. При цьому температурний фон виявився 2º холодніше кліматичної норми.
Синоптик уточнив, що найближчими днями прогнозується некомфортна і хмарна, дощова погода, яку зумовлять циклони з атмосферними фронтами. При цьому вночі і вранці будуть виникати тумани, місцями погіршиться видимість до 500 метрів.
Він прогнозує опади найближчими днями, місцями грози. Температура вночі 5-14 º, вдень 12-23 º тепла.
Прогноз Укргідрометцентру
Найближчої доби в Україні очікується дощова і прохолодна погода, місцями туман.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у п'ятницю, 16 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі, вночі в Карпатах та Прикарпатті, місцями значні дощі. У північній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м / с.
Температура вночі 11-16°, вдень 16-22°, у південній частині вночі 17-20°, вдень 25-30°.
У Києві в п'ятницю також дощі. Вітер західний, 7-10 м/с.Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.
Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.
Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.
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