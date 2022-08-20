Пекельна спека після 'потопу': синоптик попередив українців про аномалію

На територію України продовжить надходити жарке повітря з центральних районів Азії.
Погоду в Україні найближчими днями визначатиме великий малорухливий антициклон, з центром над середньою Волгою, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.
На вихідних в більшості областей країни очікується нестійка погода з короткочасними дощами, місцями в супроводі гроз, граду і поривчастого вітру, пише він у прогнозі на Meteoprog.
Синоптик уточнив, що на територію України продовжить надходити жарке повітря з центральних районів Азії і практично по всій Україні температурний фон очікується вище норми на 3 – 5 °C.
За його прогнозом в суботу, 20 серпня, дощі прогнозуються на півночі і на сході країни (де очікуються грози). Температура повітря від + 24 до + 34 °з на півдні України.
У неділю, 21 серпня, по всій території України, крім східних областей, очікуються опади, в Карпатах і на Закарпатті пройдуть грозові дощі, місцями сильні. Температура повітря + 26... + 34 °С, додав Кібальчич.
Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені.
Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року.
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