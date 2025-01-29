"Класна жінка": яка Олена Зеленська насправді - деталі

Олена Зеленська любить жартувати.

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Олена Зеленська - який характер / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

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Анатолій Анатоліч розкрив, якою знає Олену Зеленську

Ведучий у захваті від першої леді

Український ведучий Анатолій Анатоліч розповів, як змінилася перша леді України Олена Зеленська за час президентства її чоловіка - Володимира Зеленського.

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У коментарі для Люкс ФМ ведучий зазначив, що перша леді в житті дуже весела.

"Ми не бачилися з початку повномасштабної. Я можу сказати, що в неї точно також дуже гостре почуття гумору. Дуже гостре. З нею дуже цікаво спілкуватися. Вона, мені здається, іноді як перша леді стримує себе, щоб десь не пожартувати. Мені це дуже подобається. За відчуттями від нашої розмови - це було дуже затишно. Можливо, тому що ми давно не бачилися, і ми знайомі", - відповів ведучий.

Також Анатолій зазначив, що в нього було відчуття, що під час його зустрічі з Оленою Зеленською всі начебто "пурхали" над нею.

"Так, це перша леді. Але це насамперед дуже сильна і класна українська жінка", - підсумував ведучий.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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