"Класна жінка": яка Олена Зеленська насправді - деталі

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- Анатолій Анатоліч розкрив, якою знає Олену Зеленську
- Ведучий у захваті від першої леді
Український ведучий Анатолій Анатоліч розповів, як змінилася перша леді України Олена Зеленська за час президентства її чоловіка - Володимира Зеленського.
У коментарі для Люкс ФМ ведучий зазначив, що перша леді в житті дуже весела.
"Ми не бачилися з початку повномасштабної. Я можу сказати, що в неї точно також дуже гостре почуття гумору. Дуже гостре. З нею дуже цікаво спілкуватися. Вона, мені здається, іноді як перша леді стримує себе, щоб десь не пожартувати. Мені це дуже подобається. За відчуттями від нашої розмови - це було дуже затишно. Можливо, тому що ми давно не бачилися, і ми знайомі", - відповів ведучий.
Також Анатолій зазначив, що в нього було відчуття, що під час його зустрічі з Оленою Зеленською всі начебто "пурхали" над нею.
"Так, це перша леді. Але це насамперед дуже сильна і класна українська жінка", - підсумував ведучий.
Олена Зеленська - останні новини по темі
Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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