Зірка фільмів-номінантів на Оскар вийшла заміж за українську режисерку

Зоя Лактіонова та Оксана Черкашина одружилися / facebook.com/zoya.laktionova

Українська акторка, зірка номінованих на Оскар фільмів Погані дороги і Клондайк, Оксана Черкашина зіграла весілля зі своєю другою половинкою - українською режисеркою-документалістом Зоєю Лактіоновою.

Подружжя зіграло весілля у Варшаві 7 листопада. Це була неофіційна церемонія, так як одностатеві шлюби в Польщі поки не узаконені. Однак для Черкашиної та Лактіонової це - справжнє весілля, яке знаменує місність їхнього союзу.

Перші фотографії з церемонії з'явилися на сторінці режисерки в Facebook. На фото вона з дружиною лежать на підлозі в оточенні квітів і повітряних кульок. Закохані посміхаються і тримаються за руки.

Весілля подружжя вирішило зіграти в традиційному українському стилі - з піснями і танцями. Всі подарунки, які отримали наречені, вони відправлять на потреби ЗСУ та простих українців.

В якості весільних нарядів вони вибрали класичний варіант - білий верх і темний низ, якого дотримувалися і Лактіонова, і Черкашина. Обидві наречені були одягнені в білі блузи і чорні джинси.

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