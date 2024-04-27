Жінка схудла на 200 кг: до і після

Зірка серіалу "Сестри", де дві жінки-сестри намагаються схуднути, Теммі Слейтон продовжує демонструвати свою сильно схудлу фігуру після втрати 200 кілограмів.
Вона показала свою втрату ваги в сукні з відкритими плечима, проводячи час з медіумом Гейлі Мішель. Низький виріз сукні також виставив напоказ татуювання Слейтон на грудях з квіткою.
"Духовні сестри, наш потужний зв'язок, нам не потрібно нікому нічого пояснювати", - підписала Мішель пост в Instagram.
Шлях зірки реаліті-шоу до зниження ваги був задокументований у серіалі TLC.
Слейтон, яка в найважчий період важила близько 340 кг, вирішила, що хоче пройти баріатричну операцію, щоб допомогти собі, але спочатку їй довелося скинути 90 кг самостійно, перш ніж потрапити на операцію.
Прогрес телезірки також можна було спостерігати за кадром: її фотографували такою, що йде без ходунків чи кисню; однак вона зазначила, що тримає при собі кисневий балон на випадок, якщо його рівень впаде.
Незважаючи на неймовірний прогрес, досягнутий Слейтон, цього літа вона пережила колосальну втрату, коли її чоловік Калеб Віллінгем несподівано помер у віці 40 років.
Нагадаємо, раніше лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла про продукт, який подовжує молодість. Як написала нутриціолог на своїй сторінці в Instagram, організму необхідно збільшити кількість корисної речовини - сульфофарану.
Фітнес-тренерка Аніта Луценко пояснила у відео, якої помилки припускається більшість із нас, дотримуючись цього правила. Вона відповіла на запитання, чи можна їсти ввечері або на ніч, і при цьому не набирати зайву вагу.
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