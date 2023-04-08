Софія Ротару, як і багато інших артистів, стали кісткою в горлі для росіян.

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У Росії зібралися помститися Ротару за підтримку України / instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару, яка не підтримала військове вторгнення Росії в Україну, ризикує втратити своє майно в країні-агресорі.

Якась організація "Ветерани Росії" вже звернулася до депутатів з пропозицією конфіскувати нерухомості артистки, пишуть росЗМІ.

Глава "організації" запропонував ретельно перевірити, як купувалося і хто розпоряджався майном Ротару. Чи були дотримані закони, чи виконані податкові зобов'язання. Якщо ж знайдуться порушення, співачці, можливо, доведеться попрощатися з майном.

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Також Резяпов звернувся до Держдуми з проханням опрацювати механізм блокування будь-яких фінансових операцій на території Росії з майном покинули батьківщину і провідних антиросійську діяльність артистів.

Нагадаємо, раніше співачка Софія Ротару дуже лаконічно, але при цьому емоційно відреагувала на недавній підлий розстріл полоненого українського військовослужбовця російськими окупантами. Артистка опублікувала відповідну картину в розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Раніше Софія Ротару чітко висловила свою проукраїнську позицію, і, за словами інсайдерів, приділяє значну кількість часу і сил волонтерству, яке, втім, намагається не афішувати.

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