Помер дитина-актор із серіалів "Як я зустрів вашу маму" та "Відчайдушні домогосподарки"

Остін Мейджорс помер за нез'ясованих обставин у 27 років.

Помер Остін Мейджорс / imdb.com, pixabay.com

Американський актор Остін Мейджорс, відомий завдяки ролям у серіалах Поліція Нью-Йорка, Відчайдушні домогосподарки і Як я зустрів вашу маму, помер 11 лютого 2023 року у віці 27 років.

Про це повідомляє видання TMZ.Смерть Остіна підтверджує його сестра, також акторка, Калі Мейджорс-Реглін. Актор помер у притулку для бездомних у Лос-Анджелесі. Офіційна причина смерті не розголошується до появи висновків судмедекспертизи. Результати токсикології з'являться лише через кілька місяців, проте джерело видання не виключає, що смерть настала через прийом Мейджорсом смертельної дози фентанілу (опіоїдний анальгетик).

Калі від імені сім'ї актора заявила: "Він був люблячою, артистичною, блискучою і доброю людиною. Остін дуже радів та пишався своєю акторською кар'єрою".

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Велику славу і популярність Остіну Мейджорсу принесла роль Тео Сіповича, сина головного героя серіалу Поліція Нью-Йорка (у виконанні Денніса Франца).

Всього на рахунку дитини-актора було 23 ролі в популярних серіалах і фільмах. Остання поява Остіна на екранах відбулася в 2009 році - в епізоді ситкому Як я зустрів вашу маму.

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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