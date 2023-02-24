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У хворої на рак Заворотнюк відбирають майно в Росії

24 лютого 2023, 17:48
Купила авто Анастасія Заворотнюк ще в 2014 році та оформила на свою матір.
Анастасія Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк / кадр з МС Моя прекрасна няня

Хвора на рак російська актриса Анастасія Заворотнюк може залишитися без шикарного авто Porsche Panamera.

Купила авто актриса ще в 2014 році і оформила на свою матір, але через борги його заарештували, пишуть росЗМІ.

Як виявилося, мати Заворотнюк винна державі 127 тисяч рублів. Повідомляється, що жінка живе тільки на пенсію, а борги у неї накопичилися за комуналку.

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Якщо жінка не погасить борг, то Porsche Panamera продадуть на аукціоні за значно меншу вартість, ніж воно коштує насправді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шанувальники зірки сіткому "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк б'ють тривогу через повідомлення про те, що стан актриси стало гірше. В тому числі і через нове повідомлення її дочки, 26-річної Анни.

Пізніше з'явилася новина про те, що Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з невиліковною хворобою, а саме раком головного мозку, з'явиться в новому серіалі.

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Автор: Сергій Кущ
Анастасія Заворотнюк новини шоу бізнесу
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