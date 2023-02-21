Тяжкохвору Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні

В онкоклініці "прекрасна нянька " перебувала з вересня 2022 року.

Анастасія Заворотнюк виписана з лікарні після 5 місяців лікування / instagram.com/a_zavorotnyuk

Російська акторка Анастасія Заворотнюк зникла з медійного простору в 2019 році: тоді у неї діагностували гліобластому - агресивну форму раку головного мозку.

Більше трьох років артистка бореться зі своєю страшною недугою. Її сім'я не дає коментарів про стан Заворотнюк, і вже тим більше не показує, як вона виглядає після стількох років лікування. Однак останнім часом в росЗМІ почали з'являтися обнадійливі прогнози про стан акторки.

Так стало відомо, що днями "прекрасну няньку" виписали з клініки після п'ятимісячного перебування там. Додому її забирав чоловік, фігурист Петро Чернишов. Медичний заклад не став розголошувати подробиці лікування артистки, проте експерти вже припускають, що Заворотнюк перебувала на реабілітації, тобто робить перші кроки до відновлення організму.

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Такі висновки були зроблені тому, що дорослі люди з діагнозом, як у акторки, як правило живуть 1.5-2 роки (Заворотнюк вже подолала цей рубіж). Для лікування гліобластоми передбачений свій протокол - операція з видалення пухлини, потім променева терапія і хіміотерапія. Всі ці етапи акторка вже пройшла.

Імовірність рецидиву в таких випадках не висока, тому офіційної терапії "другої лінії" не існує. Далі - експериментальне лікування. Все залежить від стану пацієнта, початкового розміру пухлини, реакції на препарати та ін Найоптимістичніший висновок, який міг зробити експерт - 5 місяців Заворотнюк займалася когнітивною та руховою реабілітацією.

Раніше стало відомо, що шанувальники зірки ситкому "Моя прекрасна няннька" Анастасії Заворотнюк б'ють тривогу через повідомлення про те, що акторці стало гірше. В тому числі, і через нове повідомлення її доньки, 26-річної Анни.

Пізніше з'явилася новина про те, що Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з невиліковною хворобою, а саме раком головного мозку, з'явиться в новому серіалі.

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