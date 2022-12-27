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"Ти тепер штопаний батут": комік з "Кварталу" жорстко висміяв пораненого Рогозіна і Путіна

27 грудня 2022, 11:13
Актор студії "Квартал 95" Юрій Великий висміяв колишнього голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який нібито отримав поранення сідниць у тимчасово захопленому Донецьку.
Великий, Рогозін
Комік з "Кварталу" жорстко висміяв пораненого Рогозіна і Путіна / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Актор комедійної студії "Квартал 95" Юрій Великий жорстко висміяв відомого окупанта - колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який нібито отримав поранення в сідниці в тимчасово окупованому Донецьку 21 грудня. Комік виклав нову пародію в YouTube.

Як відомо, пропагандиста довго не могли доставити в Москву для операції. Тому Великий уявив, як росіянин просив допомоги у диктатора Володимира Путіна. Гуморист в образі пораненого Рогозіна подзвонив диктатору і спробував пояснити, куди саме в нього потрапив уламок ракети.

"Мені потрапили прямо в центр прийняття рішень. Потрапили в те місце, де "Роскосмос" при мені був. Ну туди, куди вас Медведєв цілував після інавгурації", – сказав "Рогозін".

Крім того, комік "попросив" диктатора посприяти його перельоту в Москву, щоб витягнути уламок, проте той не упустив можливість пожартувати над підлеглим.

"Виходить, що ти тепер штопаний батут? Ти що таке говориш, двоочковий? Що я, хмари розганяти буду? Ти теж не порівнюй сідниці з Днем Перемоги. По-перше, міняй свій позивний з "Батута" на "Друшляк" і ми щось придумаємо",-закінчив "Путін".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Юрій Великий записав злу пародію на білоруського диктатора Олександра Лукашенка - з приводу того, що на нього нібито готувався замах.

Великий дав волю своїй фантазії і показав, як білоруський диктатор хотів ховатися від "України і Польщі під керівництвом НАТО" – причому за шторами у власному кабінеті.

До того російський гуморист Максим Галкін, який не підтримав війну в Україні і напад на мирних жителів і дітей, висміяв пропагандистські ЗМІ, які мало не щодня вигадують нові фейкові новини про артиста.

Зокрема, він навіть створив добірку заголовків, в яких повідомляється про пригоди зірки за кордоном. Інші фейки російських журналістів теж не пройшли повз увагу чоловіка Алли Пугачової.

Інші новини:

Володимир Путін Юрій Великий Дмитро Рогозін новини шоу бізнесу
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