Роббі Вільямс ошелешив важкими наслідками від прийому ліків для схуднення

Британський співак поскаржився на наслідки прийому препарату для схуднення.

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Роббі Вільямс розповів про здоров'я / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що трапилося з Роббі Вільямсом

Що стало причиною захворювання

Британський співак, суперзірка Роббі Вільямс розповів про наслідки вживання препарату для схуднення, який притупляв його апетит.

Минулого року зірка звернувся до препаратів, що пригнічують апетит, щоб схуднути, і скинув майже 12 кілограмів, пише Mirror. Він каже: "Я перестав їсти і не отримував поживних речовин". У нього був такий дефіцит вітаміну С, що йому навіть діагностували цингу(хвороба, спричинена нестачею вітаміну C, який призводить до порушення синтезу колагену, внаслідок чого сполучна тканина втрачає свою міцність - авт.).

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Роббі Вільямс розповів про здоров'я / Фото Instagram/robbiewilliams

"Хвороба піратів 17 століття", - сказав Роббі. Артист також розповів про те, як уперше за 10 років його вразила депресія. І він каже, що зрозумів, що це може бути пов'язано з його дієтою, що змусило його переглянути її.

Вільямс пояснив різкі зміни в харчуванні своєю багаторічною боротьбою з дисморфофобією та депресією. Він зазначив, що його сприйняття себе було спотворене через хворобу.

Роббі Вільямс розповів про здоров'я / Фото Instagram/robbiewilliams

"Коли маєш дисморфофобію, і люди кажуть, що хвилюються через твій вигляд, ти думаєш: "Я досяг мети". Коли люди кажуть: "Ми переживаємо, що ти занадто худий", у моїй голові це звучить як "Джекпот. Я досяг обіцяної мети", - пояснив свою позицію Роббі.

Роббі Вільямс розповів про здоров'я / Фото Instagram/robbiewilliams

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Хто такий Роббі Вільямс? Роббі Вільямс - британський співак, автор пісень, колишній учасник групи Take That. Один із найбільш продаваних британських музикантів. Під час сольної кар'єри випустив 14 альбомів і збірок, а також 10 синглів ("Freedom", "Angels", "Rock DJ", "Supreme" та ін.).

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