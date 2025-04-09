Роббі Вільямс ошелешив важкими наслідками від прийому ліків для схуднення

Коротко:
- Що трапилося з Роббі Вільямсом
- Що стало причиною захворювання
Британський співак, суперзірка Роббі Вільямс розповів про наслідки вживання препарату для схуднення, який притупляв його апетит.
Минулого року зірка звернувся до препаратів, що пригнічують апетит, щоб схуднути, і скинув майже 12 кілограмів, пише Mirror. Він каже: "Я перестав їсти і не отримував поживних речовин". У нього був такий дефіцит вітаміну С, що йому навіть діагностували цингу(хвороба, спричинена нестачею вітаміну C, який призводить до порушення синтезу колагену, внаслідок чого сполучна тканина втрачає свою міцність - авт.).
"Хвороба піратів 17 століття", - сказав Роббі. Артист також розповів про те, як уперше за 10 років його вразила депресія. І він каже, що зрозумів, що це може бути пов'язано з його дієтою, що змусило його переглянути її.
Вільямс пояснив різкі зміни в харчуванні своєю багаторічною боротьбою з дисморфофобією та депресією. Він зазначив, що його сприйняття себе було спотворене через хворобу.
"Коли маєш дисморфофобію, і люди кажуть, що хвилюються через твій вигляд, ти думаєш: "Я досяг мети". Коли люди кажуть: "Ми переживаємо, що ти занадто худий", у моїй голові це звучить як "Джекпот. Я досяг обіцяної мети", - пояснив свою позицію Роббі.
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Хто такий Роббі Вільямс?
Роббі Вільямс - британський співак, автор пісень, колишній учасник групи Take That. Один із найбільш продаваних британських музикантів. Під час сольної кар'єри випустив 14 альбомів і збірок, а також 10 синглів ("Freedom", "Angels", "Rock DJ", "Supreme" та ін.).
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