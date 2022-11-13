"Потойбічна істота, що забирає в замки молодих чоловіків": путіністи назвали Пугачову примарою

Пугачову обізвали примарою із замку, яка краде молодих чоловіків / instagram.com/alla_orfey

Російська співачка Алла Пугачова покинула РФ на початку війни разом зі своїм чоловіком, коміком і іноземним агентом Максимом Галкіним, на знак незгоди з військовою політикою Кремля.

І хоч довгий час вона зберігала мовчання, що дозволяло пропагандистам уявляти, ніби вона - лише заручниця підступного критикана "русского мира" Галкіна, Примадонна все ж зробила ряд гучних заяв, які підкреслили - Пугачова не бажає бути частиною РФ ні в якому вигляді, поки нею правлять ті, хто влаштовують геноцид українського народу, і знущаються над власним.

Таке недозволене для країни-терориста вільнодумство вилилося в гоніння і критику на адресу незгодних, які залишили РФ. Час від часу в пропагандистських ЗМІ з'являюся статті, що критикують і Пугачову в тому числі. При чому поняття совісті і такту не доступні недалеким критиканам.

Так один з російських чинуш, з метою болючіше вкусити Пугачову, натякнув на велику різницю у віці між нею та її чоловіком, а також той факт, що вона втратила проросійськи налаштованих фанатів, і стала самотньою і всіми забутою.

"Сама Алла уявляє, ким вона стала для російської публіки? Ненависті немає. Даремно вона дорікала в ній "рабів" і "холопів". Вона - привид світлого радянського минулого, який перетворився на живу, але потойбічну істоту, що забирає в замки з горгульями в селах молодих чоловіків. Тепер, до кого не доторкнеться, на того сиплються прокляття", - цитують рашистського політика ЗМІ.

Раніше стало відомо, що визначилася доля казкового замку Пугачової і Галкіна у підмосковному селищі Грязь, яким дуже цікавляться російська влада після від'їзду зіркової пари з РФ.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

Інші новини: