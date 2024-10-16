Популярний блогер розповів про роман з Анною Трінчер та зраду співачки

Леон розповів, який вчинок не зміг стерпіти від співачки.

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Блогер Леон розкрив деталі роману і розставання з Анною Трінчер / колаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Співачка Анна Трінчер навесні 2024 року випустила кліп "Бар за баром", де її партнером по зйомках став блогер Леон (справжнє ім'я - Сергій Луканюк). Сцени, показані в ролику, були вельми відвертими, що моментально породило чутки про роман між артисткою та її партнером по майданчику. На момент зйомок Леон був 8 років одружений із блогеркою Христиною Бичковою, проте після виходу кліпу пара розлучилася. Але, як стверджує чоловік, чутки про те, що від Христини він нібито пішов до Анни, виявилися неправдивими.

Втім, близькість між Леоном і Трінчер все ж була. Про це він розповів у недавньому інтерв'ю. Близьке спілкування між ними зав'язалося ще під час зйомок, а після розриву з дружиною блогер знайшов у співачці людину, якій він міг би виговоритися. До того ж вона сама на той момент переживала розлучення. Так почався роман.

Леон зазначає - їхній зв'язок завершився через сварку. Утім їм вдалося розлучитися мирно і з домовленістю, що про їхній роман ніхто не дізнається.

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Але, як стверджує блогер, зірка обіцянку порушила: після розриву вона зв'язалася з Христиною, запросила її до себе в гості, і розповіла колишній дружині Леона про їхню близькість.

"Для мене інтим не зрада, але коли ви домовились про мовчання, а хтось телефонує дружині і розповідає все, то це для мене зрада. Мені це розповіла моя дружина", - зізнався блогер.

Хто така Анна Трінчер? Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".

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