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Від чого помер Дмитро Капранов - висновок лікарів

Анна Підгорна
17 квітня 2024, 22:51
Віталій Капранов оприлюднив офіційну причину смерті свого брата-близнюка.
Брати Капранови
Помер Дмитро Капранов - причина смерті Дмитра Капранова / колаж: Главред, фото: facebook.com/KapranovyBraty

18 квітня Україна попрощається з відомим літератором, публіцистом, культурним і громадським діячем Дмитром Капрановим. Його життя раптово обірвалося вдень 16 квітня. Йому було 56 років.

Сьогодні в соціальних мережах брат-близнюк покійного, його колега і соратник Віталій Капранов повідомив офіційну причину смерті. Висновок медиків свідчить, що у Дмитра Капранова сталася зупинка серця.

Таким чином Віталій Капранов підтвердив слова близького друга діячів письменника Сашка Лірника. Учора в коментарі про смерть Дмитра Капранова він зазначив, що літератор мав проблеми з серцем.

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Також у пості про смерть брата-близнюка Віталій Капранов зазначив, що прощання з Дмитром Капрановим почнеться об 11:00 у Михайлівському Золотоверхому монастирі, потім о 13:00 - у крематорії Байкового кладовища.

Хто такі брати Капранови

Віталій Капранов і Дмитро Капранов (Брати Капранови) - українські видавці, письменники, публіцисти. За даними Вікіпедії, на початку 1990-х років брати Капранови видавали в Москві українську газету "Тинди-Ринди" і журнал української фантастики "Брати".

У 1998 році Капранови переїхали до Києва, вважаючи, що українці повинні жити в Україні. Не зумівши видати свою книгу, вони вирішили самі стати видавцями. Перший книжковий проєкт Капранових - каталог книг українською мовою поштою "Книгоноша". У 2000 році вони організували видавництво "Зелений пес". Першою випущеною книжкою став роман Леоніда Кононовича "Я, зомбі". Крім літературної, видавничої, торговельної та громадської діяльності брати Капранови займаються публіцистикою, друкуючись у різних українських ЗМІ.

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