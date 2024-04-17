Від чого помер Дмитро Капранов - висновок лікарів

18 квітня Україна попрощається з відомим літератором, публіцистом, культурним і громадським діячем Дмитром Капрановим. Його життя раптово обірвалося вдень 16 квітня. Йому було 56 років.
Сьогодні в соціальних мережах брат-близнюк покійного, його колега і соратник Віталій Капранов повідомив офіційну причину смерті. Висновок медиків свідчить, що у Дмитра Капранова сталася зупинка серця.
Таким чином Віталій Капранов підтвердив слова близького друга діячів письменника Сашка Лірника. Учора в коментарі про смерть Дмитра Капранова він зазначив, що літератор мав проблеми з серцем.
Також у пості про смерть брата-близнюка Віталій Капранов зазначив, що прощання з Дмитром Капрановим почнеться об 11:00 у Михайлівському Золотоверхому монастирі, потім о 13:00 - у крематорії Байкового кладовища.
Хто такі брати Капранови
Віталій Капранов і Дмитро Капранов (Брати Капранови) - українські видавці, письменники, публіцисти. За даними Вікіпедії, на початку 1990-х років брати Капранови видавали в Москві українську газету "Тинди-Ринди" і журнал української фантастики "Брати".
У 1998 році Капранови переїхали до Києва, вважаючи, що українці повинні жити в Україні. Не зумівши видати свою книгу, вони вирішили самі стати видавцями. Перший книжковий проєкт Капранових - каталог книг українською мовою поштою "Книгоноша". У 2000 році вони організували видавництво "Зелений пес". Першою випущеною книжкою став роман Леоніда Кононовича "Я, зомбі". Крім літературної, видавничої, торговельної та громадської діяльності брати Капранови займаються публіцистикою, друкуючись у різних українських ЗМІ.
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