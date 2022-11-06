Тяжкохвора Катерина Тишкевич розповіла, як готувалася до самогубства

Біль акторки була настільки виснажливою, що останні сили Тишкевич займали лише думки про смерть.
Українська акторка Катерина Тишкевич, відома завдяки головним ролям в серіалах Безсмертник і Ніщо не трапляється двічі, в 20 років почала страждати жахливими головними болями, які могли тривати тижнями.
Актриса в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналася, що біль був настільки сильним, що вона впала в депресію і всерйоз готувалася до того, щоб самостійно припинити свої страждання.
Зовсім недавно Тишкевич поставили діагноз (соматоморфний головний біль, викликаний функціональною уламкою мозку - причиною, ймовірно, послужила сильна родова травма та струси мозку, які акторк переживала тричі), який значно полегшив пошук необхідного лікування. До цього їй проходилося ковтати антидепресанти і нейролептики жменями, але біль все одно не слабшала.
Вісім років життя в такому ритмі виснажили психічне і фізичне здоров'я Катерини. Зі сльозами на очах вона зізналася Доротюк - думки про самогубство стали відвідувати її все частіше.
"Пігулки, на яких я була вісім років, припинили діяти. Я вже дійшла до максимального дозування. Я пила 17 пігулок на день, щодня. А у мене все одно боліла голова. Тоді я вже була в розпачі. Я вже впадаю в реальну депресію, тому я не можу встати з ліжка, бо у мене сильно болить, і нічого мені не допомагає. Я була у такому стані, що або їду лікуватися за кордон, або я кінчаю життя самогубством", - розповідає Тишкевич.
Раніше Катерина Тишкевич розповіла про загадковому недугу, який виснажує її болісними головними болями протягом восьми років - ні ліки, ні терапія не дозволяли полегшити її страждання.
Все ускладнювалося тим, що Тишкевич не могли поставити діагноз. Поки вона чекала консультації у фахівців, її посадили на вкрай токсичний препарат, який трохи купірував симптоми.
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