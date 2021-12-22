Співачка замовила у своїх знайомих кінетичні декорації за 60 тисяч євро.
Співачка Maruv стала жертвою російських аферистів.
Популярна українська співачка зізналася, що вона замовила у своїх знайомих кінетичні декорації за 60 тисяч євро, але товар вона так і не отримала.
Про це артистка розповіла на YouTube-каналі Шастун.
"Є такі друзі, вони займаються різними кінетичними декораціями, ми з ними хотіли зробити виставку. Вони взяли у мене гроші і нічого не зробили", - поскаржилася артистка.
Спочатку вона навіть хотіла найняти колекторів, які б допомогли повернути борг, але потім від цієї ідеї відмовилася, оскільки вони пропонували їй незаконні методи.
У підсумку Maruv подала на шахраїв позов до суду.
Раніше писали, як співачка Maruv все частіше стала потрапляти в скандали. Напередодні вона виступила в Москві на Пісні року разом з Філіпом Кіркоровим.
На своїй сторінці в Instagram 30-річна артистка опублікувала відео, яке викликало критику у її фанатів.
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