Maruv / соцмережі

Співачка Maruv стала жертвою російських аферистів.

Популярна українська співачка зізналася, що вона замовила у своїх знайомих кінетичні декорації за 60 тисяч євро, але товар вона так і не отримала.

Про це артистка розповіла на YouTube-каналі Шастун.

"Є такі друзі, вони займаються різними кінетичними декораціями, ми з ними хотіли зробити виставку. Вони взяли у мене гроші і нічого не зробили", - поскаржилася артистка.

Спочатку вона навіть хотіла найняти колекторів, які б допомогли повернути борг, але потім від цієї ідеї відмовилася, оскільки вони пропонували їй незаконні методи.

Реклама

У підсумку Maruv подала на шахраїв позов до суду.

Раніше писали, як співачка Maruv все частіше стала потрапляти в скандали. Напередодні вона виступила в Москві на Пісні року разом з Філіпом Кіркоровим.

На своїй сторінці в Instagram 30-річна артистка опублікувала відео, яке викликало критику у її фанатів.

Читайте також: