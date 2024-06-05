Леді Гага прокоментувала чутки про свою вагітність

Стефані Джерманотта не показала шанувальникам свій животик, який спровокував бурю обговорень.

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Леді Гага новини - Леді Гага спростовує чутки про вагітність / колаж: Главред, фото: instagram.com/ladygaga

Американська співачка Леді Гага днями спровокувала чутки про свою вагітність - Мережею розлетілися знімки з весілля її сестри, на яких зірка позує з животиком, який характерно округлився.

Леді Гага та її бойфренд, генеральний директор Parker Group Майкл Поланскі, разом уже близько чотирьох років. Співачка ніколи не приховувала, що хоче стати мамою, тому чутки про її вагітність усі сприйняли більш ніж прихильно.

Тим часом сама зірка заявляє, що наразі не чекає на дитину. Про це вона повідомила на відео в TikTok. "Не вагітна, просто плачу в спортзалі", - написала співачка.

відео дня

Утім, у кадрі Леді Гага позувала зовсім не в спортзалі, а в кімнаті, схожій на гримерку, і показала фанатам лише свій макіяж, а не фігуру. Тому заяві про її "невагітність" повірили далеко не всі.

Дивіться відео, де Леді Гага спростовує чутки про свою вагітність:

Хто така Леді Гага? Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Володарка премій "Оскар" (2019) і "Золотий Глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.

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