"Ми не розуміємо": Вітвіцька розповіла, чому не грає весілля з нареченим-військовим

Соломія Вітвіцька розкрила, що саме збиває їх з пантелику зараз.

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Соломія Вітвіцька виходить заміж - журналістка розповіла, чому не поспішає з весіллям / колаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

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Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло заручилися 14 лютого 2025 року

Наречена розповіла, чому ще не почала планувати весілля

Українська журналістка та ведуча Соломія Вітвіцька отримала романтичну пропозицію руки та серця від свого бойфренда, військового Олексія Ситайла, на День святого Валентина 2025-го року. До цього пара була разом близько року.

Відтоді минуло трохи менше чотирьох місяців, проте новин про весілля від журналістки не було. У нещодавній бесіді з Люкс ФМ наречена зазначила, що не обговорює цю подію з коханим, і розкрила причину.

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"Ми не розуміємо, наскільки це зараз доречно, ми не розуміємо, чи робити, чи взагалі нічого не робити, бо хочеться й зібрати багатьох друзів, родичів і відсвяткувати, але з іншого боку, ми ж розуміємо, що зараз війна й нестабільна ситуація", - зазначає Соломія Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька виходить заміж - журналістка розповіла, чому не поспішає з весіллям / Скриншот YouTube

Такими були заручини Соломії Вітвіцької з Олексієм Ситайлом / instagram.com/solomiyavitvitska

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